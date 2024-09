Tragédia em rodeio: jovem perde a vida após ataque de touro Um jovem de 21 anos morreu após ser pisoteado no peito por um touro durante um rodeio na Festa do […] O post Jovem morre após ser pisoteado... Ric|Do R7 02/09/2024 - 08h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 08h51 ) ‌



Jovem morre após ser pisoteado por touro em rodeio; vídeo

Um jovem de 21 anos morreu após ser pisoteado no peito por um touro durante um rodeio na Festa do Peão de Guapiaçu, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na última sexta-feira (30).

