Tragédia em Rolândia: mulher é encontrada morta em banheiro A mulher encontrada encontrada morta no banheiro de casa neste domingo (13), na cidade de Rolândia, foi identificada. Ric|Do R7 14/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 22h08 )

Mulher encontrada morta em banheiro causa comoção no PR: “Você não merecia isso”

A mulher encontrada encontrada morta no banheiro de casa na manhã do último domingo (13), na cidade de Rolândia, no Norte do Paraná, foi identificada como Maria de Fatima Lopes de Moura, de 33 anos. A morte causou comoção nas redes sociais entre amigos e familiares. A vítima tinha ferimentos na região do pescoço, provavelmente causados por uma faca.

