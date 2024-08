Tragédia em Rolândia: O Caso Monique e o Mistério do Corpo Ex-marido mata Monique com tiro na cabeça em Rolândia, e viaja com corpo no porta-malas até Santa Catarina. Confira todos os detalhes... Ric|Do R7 16/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 16h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caso Monique: Assassinada pelo ex-marido, corpo foi encontrado em outro estado

Ex-marido mata Monique com tiro na cabeça em Rolândia, e viaja com corpo no porta-malas até Santa Catarina.

Confira todos os detalhes na reportagem!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Acne: Cuidados com a pele conseguem prevenir e tratar a doença inflamatória

• Aneurisma da Aorta: Sinais, diagnóstico e prevenção eficaz

• Receita do dia: Gnocchi ao molho de mignon com mostarda e mel