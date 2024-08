Tragédia em São José dos Pinhais: Idosa é Ferida ao Proteger Filha de Atirador Uma idosa foi baleada por um homem ao tentar defender a filha no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana... Ric|Do R7 05/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 16h06 ) ‌



Idosa é baleada ao tentar defender a filha de atirador no PR; vídeo

Uma idosa foi baleada por um homem ao tentar defender a filha no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no começo da noite de domingo (5). De acordo com as informações da Polícia Civil do Paraná, o alvo dos tiros seria o genro da vítima, que teria se desentendido com dois homens em uma sorveteria um pouco antes do crime.

