Tragédia em supermercado: mulher morre e criança fica gravemente ferida após acidente Uma mulher, de 45 anos, morreu e uma criança, de cerca de um ano, ficou em estado grave, na tarde desta terça-feira (23), na cidade... Ric|Do R7 23/07/2024 - 22h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 22h53 ) ‌



Mulher morre e criança fica em estado grave após carro prensar as duas na parede

Uma mulher, de 45 anos, morreu e uma criança, de cerca de um ano, ficou em estado grave, na tarde desta terça-feira (23), na cidade de Rancho Alegre, no Norte do Paraná. Ambas foram prensadas por um carro na parede de um supermercado. O acidente aconteceu na Rua São Paulo, no Centro, por volta das 16h40 e mobilizou a equipe da Polícia Militar.

