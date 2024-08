Tragédia em Tibagi: Idoso e seu cachorro perdem a vida em acidente Um idoso, de 85 anos, e um cachorro morreram após o veículo em que estavam cair em uma ribanceira na BR-376... Ric|Do R7 03/08/2024 - 19h15 (Atualizado em 03/08/2024 - 19h15 ) ‌



Idoso e cachorro morrem após veículo cair em ribanceira na BR-376 em Tibagi

Um idoso, de 85 anos, e um cachorro morreram após o veículo em que estavam cair em uma ribanceira na BR-376, no município de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (3), no km 451, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

