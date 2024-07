Tragédia em Ubatuba: Pai e filho morrem eletrocutados durante trilha Pai e filho foram encontrados mortos em uma trilha no domingo (30), em Ubatuba, em São Paulo. De acordo com as investigações, os...

Alto contraste

A+

A-

Pai e filho morrem eletrocutados durante trilha e polícia investiga Caroline de Souza Machado

Pai e filho foram encontrados mortos em uma trilha no domingo (30), em Ubatuba, em São Paulo. De acordo com as investigações, os corpos das vítimas apresentavam queimaduras consistentes com choques elétricos, desta forma, acredita-se que eles morreram eletrocutados. Um deles tinha um cabo de energia preso na perna.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Pai e filho morrem eletrocutados durante trilha e polícia investiga

• Impacto do binário no estacionamento: Consequências no bairro São Lourenço

• Problemas com Vagas de Estacionamento Após a Implantação de um Novo Binário #informação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.