Tragédia em Valparaíso: Casal e Bebê Perdem a Vida em Incêndio Um casal e o filho, um bebê de 23 dias, morreram ao pular do sétimo andar de um prédio residencial em Valparaíso... Ric|Do R7 28/08/2024 - 10h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 10h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filha mais velha de família que morreu em incêndio estava na escola

Um casal e o filho, um bebê de 23 dias, morreram ao pular do sétimo andar de um prédio residencial em Valparaíso de Goiás, durante um incêndio na manhã desta terça-feira (27). Outras duas pessoas que estavam no apartamento conseguiram se salvar. A filha mais velha do casal, de 7 anos, estava na escola no momento da ocorrência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Papa Francisco diz que é “pecado grave” recusar ajuda a imigrantes

• Filha mais velha de família que morreu em incêndio estava na escola

• Empresário moderniza setor agro do Paraná e apresenta tecnologias no SNIP