Tragédia em Vinhedo: Luto Oficial no Paraná

Ratinho Junior decreta luto oficial no Paraná após tragédia com avião em Vinhedo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias pela tragédia de Vinhedo (SP), que ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (09). Ratinho Junior está a caminho do local do acidente para acompanhar os desdobramentos do caso.

