Tragédia em Vinhedo: Menina de 3 anos entre as vítimas de queda de avião Liz Ibba Santos, de 3 anos, é uma das vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). Ela... Ric|Do R7 09/08/2024 - 18h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Criança é umas vítimas da queda de avião em Vinhedo: “Dia frio e sem sorriso”

Liz Ibba Santos, de 3 anos, é uma das vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). Ela estava com o pai no vôo que partiu de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Criança é umas vítimas da queda de avião em Vinhedo: “Dia frio e sem sorriso”

• Imagens da queda do avião mostram vítimas no chão; 61 pessoas morreram

• Resultado da Super Sete 581 de hoje (09/08/2024); prêmio R$ 100 mil