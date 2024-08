Tragédia em Vinhedo: Última Homenagem à Pequena Liz Uma missa de homenagem à pequena Liz Ibba dos Santos vai acontecer nesta quinta-feira (15), às 19h, na Catedral... Ric|Do R7 15/08/2024 - 14h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Corpo de criança que morreu na queda de avião em Vinhedo é cremado

Uma missa de homenagem à pequena Liz Ibba dos Santos vai acontecer nesta quinta-feira (15), às 19h, na Catedral de Cascavel, no Oeste do Paraná. A criança de 3 anos é uma das 62 vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Corpo de criança que morreu na queda de avião em Vinhedo é cremado

• Justiça suspende concurso público da Câmara Municipal de Guaratuba

• Paraná Clube sofre com saídas após acesso e tem só nove jogadores