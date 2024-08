Tragédia Familiar: A Perigosa Instalação de Aquecedores Conforme o Corpo de Bombeiros, a morte de quatro pessoas da mesma família foi causada devido à instalação... Ric|Do R7 12/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h36 ) ‌



“Instalação amadora”: bombeira analisa aquecedor de família morta por intoxicação

Conforme o Corpo de Bombeiros, a morte de quatro pessoas da mesma família foi causada devido à instalação incorreta do aquecedor de gás da residência. De acordo com a Defesa Civil, a suspeita é que as vítimas foram intoxicadas por monóxido de carbono.

