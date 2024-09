Tragédia familiar: mãe é acusada de homicídio após morte da filha Uma mãe está sendo denunciada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) por homicídio qualificado da filha... Ric|Do R7 03/09/2024 - 16h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 16h12 ) ‌



Menina morre e mãe é denunciada por evitar médicos e confiar na “fé religiosa”

Uma mãe está sendo denunciada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) por homicídio qualificado da filha. A denúncia foi registrada no domingo (1º). Conforme o inquérito policial, a vítima Janaína Araújo Ferreira da Silva, de 14 anos, estava com dores no estômago, enjoo e não se alimentava bem, a mãe identificada como Maria dos Reis Araújo Ferreira, 53 anos, sabia da situação, mas não procurou assistência médica.

