Tragédia Familiar: Neto é Acusado de Matar a Avó em Ibiporã A idosa Aparecida Inês Menegon Giroldo, de 67 anos, foi morta pelo neto dentro de casa em Ibiporã, no Norte... Ric|Do R7 01/08/2024 - 13h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h13 ) ‌



Veja tudo o que se sabe sobre caso da idosa morta pelo neto

A idosa Aparecida Inês Menegon Giroldo, de 67 anos, foi morta pelo neto dentro de casa em Ibiporã, no Norte do Paraná. A faca utilizada no crime chegou a quebrar devido à violência dos golpes.

