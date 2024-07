Tragédia: Grupo de jovens morre a caminho de competição de basquete Quatro jovens morreram em um acidente na ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, no domingo (14). Conforme o portal ND+, as...

‌



A+

A-

Grupo de jovens morre em acidente a caminho de competição de basquete

Quatro jovens morreram em um acidente na ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, no domingo (14). Conforme o portal ND+, as vítimas estavam em um carro que colidiu de frente contra uma carreta. O grupo de jovens estava a caminho de uma competição de basquete em Carazinho (RS).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Grupo de jovens morre em acidente a caminho de competição de basquete

• Fortes chuvas e rajadas de vento de até 60 km/h atingem o Paraná; veja onde

• Crise Imobiliária em Curitiba: Falta de Imóveis para Locação