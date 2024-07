Ric |Do R7

Tragédia: Irmãos perdem a vida em acidente fatal ao retornarem do velório do pai Dois irmãos morreram em um grave acidente de carro na BR 101, na Bahia, enquanto voltavam do velório do pai. O caso aconteceu em...

Alto contraste

A+

A-

Irmãos morrem em grave acidente de carro ao voltar de velório do pai

Dois irmãos morreram em um grave acidente de carro na BR 101, na Bahia, enquanto voltavam do velório do pai. O caso aconteceu em Itapebi, no último sábado (6).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Irmãos morrem em grave acidente de carro ao voltar de velório do pai

• Jornal da Manhã entrevista o secretário da Fazenda do PR, Norberto Ortigara

• RIC Notícias Manhã mostra homenagens e despedidas a ciclista morta no PR



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.