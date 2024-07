Tragédia: Jovem grávida morre em acidente na SC-157

‌



Jovem morta em acidente estava no final da gravidez: “Nossas eternas saudades”

A morte da jovem grávida, Sabrina Stochero, comoveu as redes sociais nesta terça-feira (16). Ela estava em um Toyota Corolla, acompanhada com o marido, que se envolveu em um acidente com caminhão e uma carreta na SC-157, no município de Quilombo, no oeste de Santa Catarina.

