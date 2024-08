Tragédia na academia: jovem perde a vida durante treino intenso Uma jovem de 22 anos, identificadas como Ariatna Lizeth Mata Esparza, morreu após levantar muito peso enquanto... Ric|Do R7 29/08/2024 - 08h20 (Atualizado em 29/08/2024 - 08h20 ) ‌



Jovem morre após levantar muito peso durante agachamento em academia

Uma jovem de 22 anos, identificadas como Ariatna Lizeth Mata Esparza, morreu após levantar muito peso enquanto realizava agachamento com uma barra em uma academia, em Torreón, no México. O falecimento foi registrado no dia 16 de agosto, mas o caso só ganhou repercussão recentemente.

