Tragédia na BR-116: acidente deixa 6 mortos em São José dos Pinhais O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (2) vai repercutir o acidente que terminou com 6 pessoas mortas na BR-116, em […] O post RIC... Ric|Do R7 02/09/2024 - 06h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 06h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RIC Notícias Manhã repercute tragédia com 6 mortes na BR-116, no Paraná

O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (2) vai repercutir o acidente que terminou com 6 pessoas mortas na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um carro, que ficou completamente destruído, foi prensado entre duas carretas. A colisão aconteceu na altura do km 99, na pista sentido São Paulo, na região do bairro Quississana. Assista ao vivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• RIC Notícias Manhã repercute tragédia com 6 mortes na BR-116, no Paraná

• A Fazenda 10 teve duas expulsões e romances; relembre quem venceu e como foi

• Jogos de hoje (02/09/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir