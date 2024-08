Tragédia na BR-116: cachorro também perde a vida em acidente O acidente com duas carretas e um carro na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, […] O post Cachorro... Ric|Do R7 31/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 10h41 ) ‌



Cachorro que estava em carro prensado por carretas na BR-116 também morreu

O acidente com duas carretas e um carro na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, causou a morte de seis pessoas e um cachorro. O animal estava no Chevrolet Cobalt, que foi prensado entre duas carretas bitrem, em um engavetamento na altura do km 99.

