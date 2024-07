Tragédia na BR-116: Motorista Perde a Vida em Acidente Fatal Um motorista morreu após invadir a contramão e bater contra um picape na BR-116, no bairro Lagoinha, em Mandirituba... Ric|Do R7 26/07/2024 - 08h03 (Atualizado em 26/07/2024 - 08h03 ) ‌



Motorista morre após invadir contramão e bater em picape na BR-116, no PR

Um motorista morreu após invadir a contramão e bater contra um picape na BR-116, no bairro Lagoinha, em Mandirituba, no Paraná, na noite desta quinta-feira (25). Duas mulheres, que estavam no veículo atingido, ficaram feridas.

