Tragédia na BR-116: professoras perdem a vida em acidente As professoras Rafaela Fernandes da Silveira, de 32 anos, Renata Fernandes, de 36 anos, morreram na última sexta-feira (30), em […]... Ric|Do R7 02/09/2024 - 15h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 15h21 ) ‌



Policia investiga causas do acidente que matou professoras na BR-116 Caroline de Souza Machado

As professoras Rafaela Fernandes da Silveira, de 32 anos, Renata Fernandes, de 36 anos, morreram na última sexta-feira (30), em um acidente registrado na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente.

