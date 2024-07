Tragédia na BR-163: Engavetamento mata duas pessoas no oeste do Paraná Um engavetamento envolvendo duas carretas e um carro causou a morte de duas pessoas na BR-163, em Santa Lúcia, no oeste do Paraná... Ric|Do R7 18/07/2024 - 10h40 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h40 ) ‌



Engavetamento mata duas pessoas na BR-163, no oeste do Paraná

Um engavetamento envolvendo duas carretas e um carro causou a morte de duas pessoas na BR-163, em Santa Lúcia, no oeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (18). As vítimas fatais estavam no carro que ficou preso entre as duas carretas. Além delas, outro passageiro do carro e o motorista de um dos caminhões ficaram gravemente feridos.

