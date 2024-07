Tragédia na BR-163: Instrutor de Autoescola Perde a Vida em Acidente Fatal Um grave acidente na BR-163, em Realeza, no oeste do Paraná, causou a morte de dois homens, na noite de domingo... Ric|Do R7 29/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Instrutor de autoescola morre após entrar na contramão e bater em caminhão na BR-163

Um grave acidente na BR-163, em Realeza, no oeste do Paraná, causou a morte de dois homens, na noite de domingo (28). As vítimas estavam em um carro que transitava pela contramão e bateu de frente com uma carreta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Instrutor de autoescola morre após entrar na contramão e bater em caminhão na BR-163

• Jovens promovem pancadaria em frente a UPA de Curitiba; vídeo

• Contaminação por toxina interdita comércio de ostras da baía de Guaratuba