Tragédia na BR-277: Amigos se despede de jovem em luto profundo A morte da jovem Daiane Malicheski Simionato, de 22 anos, causou comoção nas redes sociais. Daiane sofreu... Ric|Do R7 12/08/2024 - 16h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

“Não entendemos os planos de Deus”: amigos lamentam morte de jovem na BR-277 Caroline de Souza Machado

A morte da jovem Daiane Malicheski Simionato, de 22 anos, causou comoção nas redes sociais. Daiane sofreu um acidente no domingo (11), na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Morte de Silvio Santos? Vidente que previu acidente de avião faz nova previsão

• Prefeitura de Cascavel e governo do Paraná decretam luto por mortes do voo 2283

• Alexandre Curi assume presidência da Alep e nova mesa diretora é definida