Tragédia na BR-277: colisão entre caminhões resulta em duas mortes Uma colisão entre dois caminhões causou a morte de duas pessoas na manhã desta sexta-feira (19), na BR-277, em Cantagalo, região... Ric|Do R7 19/07/2024 - 11h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h03 )



Colisão entre caminhões causa duas mortes na BR-277, no Paraná

Uma colisão entre dois caminhões causou a morte de duas pessoas na manhã desta sexta-feira (19), na BR-277, em Cantagalo, região central do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são os motoristas dos dois veículos envolvidos no acidente. Logo após a batida, os dois caminhões caíram no barranco ao lado da estrada e um deles pegou fogo.

