Tragédia na BR-277: colisão fatal envolve carros e caminhão Um grave acidente entre dois carros e um caminhão carregado com combustível foi registrado na tarde desta quarta-feira (16), na BR-... Ric|Do R7 16/10/2024 - 18h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h08 )

Grave acidente com 2 carros e caminhão deixa um pessoa morta e interdita BR-277

Um grave acidente entre dois carros e um caminhão carregado com combustível foi registrado na tarde desta quarta-feira (16), na BR-277, em Cantagalo, no Centro-Sul do Paraná. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas.

