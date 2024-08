Tragédia na BR-277: jovem motorista perde a vida em acidente Um motorista de 25 anos morreu após o caminhão que dirigia sair da pista no quilômetro 138, da BR-277, em Balsa Nova. O post Jovem... Ric|Do R7 30/08/2024 - 22h20 (Atualizado em 30/08/2024 - 22h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jovem motorista de caminhão morre em acidente na BR-277, na Grande Curitiba

Um motorista de 25 anos morreu após o caminhão que dirigia sair da pista no quilômetro 138, da BR-277. O acidente aconteceu na altura do distrito de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem motorista de caminhão morre em acidente na BR-277, na Grande Curitiba

• Homem aborda criança de 11 anos a caminho da escola e tenta beijá-la à força

• Estudante é agredida com socos e tapas em frente a colégio em Curitiba; veja vídeo