Tragédia na BR-277: Jovem Perde a Vida em Acidente Uma jovem, de 22 anos, morreu na manhã deste domingo (11), após um acidente entre um caminhão, uma van na... Ric|Do R7 11/08/2024 - 14h15



Jovem de 22 anos morre em acidente entre van e caminhão na BR-277 Caroline de Souza Machado

Uma jovem, de 22 anos, morreu na manhã deste domingo (11), após um acidente entre um caminhão, uma van na BR-277 e um veículo de passeio, em Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Paraná. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras sete pessoas ficaram feridas.

