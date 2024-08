Tragédia na BR-277: Jovem perde a vida em colisão entre van e caminhão Uma jovem, de 22 anos, morreu no (11), após um acidente entre um caminhão e uma van na BR-277, em Santa Tereza... Ric|Do R7 12/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h06 ) ‌



Imagens mostram momento do acidente entre van e caminhão que matou jovem Caroline de Souza Machado

Uma jovem, de 22 anos, morreu no (11), após um acidente entre um caminhão e uma van na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Paraná. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras sete pessoas ficaram feridas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a van é atingida pelo caminhão (assista abaixo).

