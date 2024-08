Tragédia na BR-369: Casal Perde a Vida em Acidente com Carreta Um casal morreu após o carro em que estavam ser atingido por uma carreta. O acidente foi registrado na manhã... Ric|Do R7 06/08/2024 - 14h56 (Atualizado em 06/08/2024 - 14h56 ) ‌



Casal morre após carro ser atingido por carreta na BR-369

Um casal morreu após o carro em que estavam ser atingido por uma carreta. O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (6), no trevo de Santa Mariana, na BR-369, no Norte Pioneiro do Paraná.

