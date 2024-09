Tragédia na BR-373: caminhoneiro perde a vida em acidente Um caminhoneiro morreu em um acidente na BR-373, na madrugada desta quinta-feira (12), em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. […]... Ric|Do R7 12/09/2024 - 08h21 (Atualizado em 12/09/2024 - 08h21 ) ‌



Caminhoneiro morre em acidente na BR-373, em Tibagi

Um caminhoneiro morreu em um acidente na BR-373, na madrugada desta quinta-feira (12), em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O tombamento aconteceu na altura do km 196, próximo à ponte do Rio Tibagi. Equipes de resgate atuaram no local, tentaram socorrer o motorista que ficou encarcerado nas ferragens, mas o condutor não resistiu.

