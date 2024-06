Ric |Do R7

Tragédia na BR-373: Motorista morre em acidente com caminhão em Prudentópolis Um rapaz de 32 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-373, em Prudentópolis, na região Central do Paraná, na noite da última...

Motorista morre em acidente com caminhão na BR-373, em Prudentópolis

Um rapaz de 32 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-373, em Prudentópolis, na região Central do Paraná, na noite da última sexta-feira (21). O homem conduzia um Fiat Uno e por volta das 23h, na altura do km 263, bateu de frente com um caminhão.

