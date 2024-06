Tragédia na BR-376: Adolescente perde controle de moto e colide com guard rail

Ric |Do R7

Adolescente perde controle de moto e morre após colisão com guard rail na BR-376

Um motociclista, de 16 anos, morreu após um acidente na noite desta quinta-feira (27), na BR-376, em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. O adolescente seguia com uma Honda/NX-4 Falcon sentido Ponta Grossa – Imbaú quando perdeu o controle, colidiu no guard rail da rodovia e foi arremessado contra a lateral de um caminhão-trator.

