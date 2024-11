Tragédia na BR-376: caminhoneiro revela problemas no veículo antes do acidente O caminhoneiro do veículo envolvido no acidente que matou nove pessoas, na BR-376, em Guaratuba, se apresentou à polícia. Veja detalhes... Ric|Do R7 22/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h28 ) twitter

Acidente na BR-376: caminhoneiro diz que veículo já havia apresentado problemas

O caminhoneiro do veículo envolvido no acidente que matou nove pessoas, na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, se apresentou à polícia na tarde desta terça-feira (22) e prestou depoimento de forma online. Segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Edgar Santana, o caminhoneiro afirmou que o veículo já havia apresentado problemas um dia antes do acidente.

