Tragédia na BR-376: coordenador de remo perde a vida em acidente Oguener Tissot, de 43 anos, está entre os mortos do acidente envolvendo uma van e um caminhão que matou 9 […] O post Coordenador de... Ric|Do R7 21/10/2024 - 13h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coordenador de equipe de remo, Oguener Tissot, está entre mortos da BR-376

Oguener Tissot, de 43 anos, está entre os mortos do acidente envolvendo uma van e um caminhão que matou 9 pessoas na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, neste domingo (20). Tissot era coordenador do projeto social Remar para o Futuro, que treinava adolescentes em vulnerabilidade social para a prática de remo. Ele e outros sete adolescentes, atletas do projeto, morreram na colisão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coordenador de equipe de remo, Oguener Tissot, está entre mortos da BR-376

• Gabarito de vestibular da UFPR é liberado nesta segunda (21); confira respostas

• Vitória do Coxa e resultados do fim de semana são destaques no Bate Pronto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.