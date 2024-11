Tragédia na BR-376: duas vidas perdidas em acidente Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na manhã deste sábado na BR-376, no km 518, em Ponta Grossa. Duas […] O post Acidente... Ric|Do R7 19/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 19/10/2024 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente mata duas mulheres e deixa quatro pessoas feridas na BR-376

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na manhã deste sábado na BR-376, no km 518, em Ponta Grossa. Duas mulheres morreram no local e outras quatro pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um Renault Clio com placas de São José dos Pinhais e um Chevrolet Ônix Plus, emplacado em Ponta Grossa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Acidente mata duas mulheres e deixa quatro pessoas feridas na BR-376

• Debate da Prefeitura de Curitiba promete aquecer a reta final das eleições

• Homem morre após roda de caminhão atingir ônibus na BR-376



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.