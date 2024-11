Tragédia na BR-376: Governo do Paraná se pronuncia O Governo do Paraná publicou uma nota de pesar após o acidente que ocorreu na noite de domingo (20), na […] O post Governo do PR divulga... Ric|Do R7 21/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 12h08 ) twitter

Governo do PR divulga nota de pesar após acidente na BR-376 com atletas gaúchos

O Governo do Paraná publicou uma nota de pesar após o acidente que ocorreu na noite de domingo (20), na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná e deixou nove pessoas mortas, entre elas atletas. De acordo com a nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) já está investigando as causas do acidente.

