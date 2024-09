Tragédia na BR 376: homem perde a vida em acidente com barra de ferro Um homem, de 45 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6), no km 200,9 da BR 376, após bater o […] O post Homem morre após ter... Ric|Do R7 06/09/2024 - 15h56 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem morre após ter tórax perfurado por barra de ferro em acidente no Paraná

Um homem, de 45 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6), no km 200,9 da BR 376, após bater o carro que conduzia contra uma cerca. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi atingido por uma barra de ferro e teve o tórax perfurado. A vítima morreu no local do acidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem morre após ter tórax perfurado por barra de ferro em acidente no Paraná

• Pétala, ex-colega de Deolane em A Fazenda, defende influencer: ‘Acredito nela’

• Motociclista escapa ileso de acidente com ônibus: “Nasci de novo”