Tragédia na BR-376: Idosa morre após acidente no Rio Tibagi

Idosa morre após sair da pista na BR-376 e cair com carro no rio Tibagi

Uma idosa, de 66 anos, morreu após cair com o carro no Rio Tibagi, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima trafegava pela BR-376, quando saiu da pista e despencou na água. O veículo, um Renault Logan, ficou completamente submerso e quando a equipe de resgate conseguiu remover o automóvel, a mulher já estava em óbito.

