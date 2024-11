Tragédia na BR-376: jovem atleta conquista medalha de ouro antes de acidente fatal Helen Belony, de 20 anos, é uma das vítimas do acidente na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, que […] O post Jovem morta em... Ric|Do R7 21/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h49 ) twitter

Jovem morta em acidente na BR-376 conquistou medalha de ouro antes de tragédia

Helen Belony, de 20 anos, é uma das vítimas do acidente na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, que ocorreu no domingo (20). Antes da tragédia, a jovem conquistou medalha de ouro na competição de remo.

