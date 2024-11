Tragédia na BR-376: vítimas são levadas para Curitiba Os corpos das nove vítimas que morreram no grave acidente registrado na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixaram […] O... Ric|Do R7 22/10/2024 - 15h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os corpos das nove vítimas que morreram no grave acidente registrado na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixaram a funerária a caminho do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Os atletas do time de Remo, o coordenador e o motorista da Van serão levados pelo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para o Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Corpos das vítimas de acidente na BR-376 são levados para aeroporto em Curitiba

• Caça F-5 da FAB cai após decolagem e piloto se ejeta; veja vídeo

• Isis Valverde vai fechar aeroporto para casamento; veja na Hora da Venenosa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.