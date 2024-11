Tragédia na BR-487: colisão fatal entre veículos deixa vítimas Três pessoas morreram em um grave acidente registrado no final da manhã desta terça-feira (22), na BR-487, em Umuarama, no […] O post... Ric|Do R7 22/10/2024 - 14h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h28 ) twitter

Acidente entre Audi e Voyage deixa três mortos na BR-487, no Paraná

Três pessoas morreram em um grave acidente registrado no final da manhã desta terça-feira (22), na BR-487, em Umuarama, no noroeste do Paraná. Dois carros bateram de frente no km 53 da rodovia.

