Tragédia na cadeia: jovem é morto um dia após prisão em Ponta Grossa

Jovem é assassinado na cadeia um dia após ser preso, em Ponta Grossa

Um jovem foi assassinado na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na quarta-feira (16), um dia após ser preso. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), João Vitor Domingues Correia, de 19 anos, foi atingido por diversos golpes de estoque, uma espécie de faca artesanal. O detento autor do crime foi autuado em flagrante.

