Tragédia na canaleta: jovem atropelado ao tentar pegar ônibus

Jovem é atropelado na canaleta ao correr para tentar pegar ônibus em Curitiba

Um jovem foi atropelado por um ônibus na manhã desta segunda-feira (2), no momento em que corria para tentar acessar uma estação-tubo. O acidente aconteceu na canaleta na Avenida Presidente Affonso Camargo, no bairro Capão da Imbuia. A vítima recebeu atendimentos no local, mas devido aos ferimentos, foi encaminhada ao hospital.

