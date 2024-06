Ric |Do R7

Tragédia na Coreia do Sul: Incêndio em fábrica de baterias deixa mais de 20 trabalhadores mortos Um incêndio ocorreu em uma fábrica de baterias nesta segunda-feira (24), em Hwaseong, na Coreia do Sul. Conforme as autoridades locais...

Um incêndio ocorreu em uma fábrica de baterias nesta segunda-feira (24), em Hwaseong, na Coreia do Sul. Conforme as autoridades locais, ao menos 21 pessoas morreram no local, a maioria das vítimas era estrangeiras. Além disso, oito pessoas ficaram gravemente feridas.

