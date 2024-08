Tragédia na Educação Física: Comunidade em Luto O Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF-PR) lamentou a morte do professor Diego Callegario... Ric|Do R7 21/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h51 ) ‌



Morte de professor comove comunidade da educação física: “Promoveu o esporte”

O Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF-PR) lamentou a morte do professor Diego Callegario dos Santos, assassinado a tiros enquanto dava aula para um grupo de idosos em Esperança Nova, no noroeste do estado.

