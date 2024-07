Ric |Do R7

Tragédia na Estrada Boiadeira: Idoso morre após acidente na BR-487 Um idoso de 66 anos morreu em um grave acidente na BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, em Icaraíma, no noroeste do Paraná....

‌



A+

A-

Idoso morre após charrete ser atingida por caminhão na BR-487, no PR

Um idoso de 66 anos morreu em um grave acidente na BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, em Icaraíma, no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessava a rodovia em uma charrete quando foi atingida por um caminhão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• CNJ afasta desembargador do PR que falou que “mulheres estão loucas atrás de homens”

• Delegado afirma que vigilante não foi morto por engano em São José dos Pinhais

• Adolescente é morta pelo namorado de 56 anos; vítima gravou áudio sobre agressões