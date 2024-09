Tragédia na estrada: filho vê pai morrer em acidente Um filho presenciou o acidente que matou o pai na BR-376, em Maringá, no noroeste do Paraná, nesta segunda-feira (2). […] O post Filho... Ric|Do R7 03/09/2024 - 08h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 08h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filho presencia acidente com morte do pai; carro tinha acabado de ser comprado

Um filho presenciou o acidente que matou o pai na BR-376, em Maringá, no noroeste do Paraná, nesta segunda-feira (2). Os dois estavam em carros diferentes e seguiam pela rodovia em direção a Alto Paraná, após adquirirem um veículo. O filho estava em uma Mercedes a frente e viu pelo retrovisor o automóvel novo do pai capotando.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Filho presencia acidente com morte do pai; carro tinha acabado de ser comprado

• Homem é preso suspeito de matar e enterrar casal de idosos embaixo de trailer

• Motorista dorme ao volante e destrói entrada de estação-tubo em Curitiba