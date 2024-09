Tragédia na música: cantor sul-coreano falece após vacinação O cantor sul-coreano Lee Tae-geun, ex-membro do grupo Akdong Club, morreu aos 41 anos na terça-feira (3), no hospital em […] O post... Ric|Do R7 06/09/2024 - 16h16 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h16 ) ‌



Cantor coreano morre após sofrer supostos efeitos colaterais de vacina Caroline de Souza Machado

O cantor sul-coreano Lee Tae-geun, ex-membro do grupo Akdong Club, morreu aos 41 anos na terça-feira (3), no hospital em Chungju, na Coreia do Sul. De acordo com a família, o artista supostamente sofreu efeitos colaterais de uma vacina.

